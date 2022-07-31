В России нашли ещё один способ показывать голливудские фильмы

В российских кинотеатрах придумали необычный способ привлечь зрителей. Для этого проводят «бесплатное предсеансовое обслуживание» отечественных фильмов, во время которого показывают «Доктора Стрэнджа 2» и «Миньонов: Грювитация».

На таком сеансе зрителям сначала показывают голливудский блокбастер, а после небольшой паузы — отечественный фильм. При этом посетитель может посмотреть любую из кинокартин.

В соцсетях отмечают, что голливудские фильмы показывают со студийным дубляжом на русский язык, а через некоторое время подобных сеансов станет больше. «Бесплатное предсеансовое обслуживание» уже проводят в кинотеатрах Красноярска, Йошкар-Олы, Перми и других городов.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров предложила не наказывать владельцев залов за показ зарубежных фильмов, которые не вышли в России.