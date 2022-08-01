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Художник создал сверхреалистичную модель Генри Кавилла в образе Геральта из «Ведьмака»

Художник создал сверхреалистичную модель Генри Кавилла в образе Геральта из «Ведьмака»
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На площадке ArtStation индийский художник Вишвеш Таскар поделился результатом своей долгой работы. Он опубликовал 3D-модель Геральта, образ которого воплотил Генри Кавилл в сериале «Ведьмак».

На фото ниже можно увидеть работу художника и сравнение с настоящим актёром, который сыграл Геральта. Стоит отметить, что модель действительно впечатляющая. Её трудно не спутать с кадрами из шоу с настоящим Кавиллом.

3D-модель
3D-модель
Генри Кавилл
Генри Кавилл
3D-модель
3D-модель
Генри Кавилл
Генри Кавилл
Представляю свою CGI-версию Генри Кавилла в роли Геральта! После многих часов работы в течение долгого времени пришло время закончить это. Этот проект был отличным шансом опробовать новые процедурные подходы для улучшения и оптимизации моего рабочего процесса.

Недавно Генри Кавилл рассказал, что из-за аномальной жары ему пришлось обновить свой ПК.

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