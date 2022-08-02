Предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2 внезапно исчез из магазина Xbox — игру опять перенесут?

В Сети обратили внимание, что из официального цифрового магазина Xbox пропала возможность сделать предварительный заказ S.T.A.L.K.E.R. 2. Притом предзаказ не получается сделать даже при помощи VPN, то есть ограничение касается не только россиян.

На первом скриншоте можно увидеть российский Xbox Store, а на втором иностранный — предзаказ сделать нельзя нигде. Также примечательно, что на других площадках предварительный заказ сделать можно. Сама GSC Game World никак ситуацию не комментирует.

Страницы шутера в Xbox Store

Страницы игры в Steam и Epic Games Store

Ранее блогер nevajno1kto слил якобы консольную сборку «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля». Есть даже скриншоты с обновлённым интерфейсом и анимацией.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2023 году на ПК и Xbox Series. Вполне вероятно, что таким образом игру готовят к ещё одному переносу.