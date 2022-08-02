EA Sports станет титульным партнёром испанской Ла Лиги

Компания EA Sports, которая в качестве подразделения Electronic Arts выпускает FIFA, NHL и другие спортивные симуляторы, станет титульным спонсором испанской Ла Лиги. Как сообщает Marca, высший футбольный дивизион Испании будет получать € 30 млн в год.

С 2016 года Ла Лига сотрудничает с испанским банком Santander, благодаря чему получает € 17 млн в год. Предстоящий сезон-2022/2023 станет последним по контракту, а в следующем логотип EA Sports появится в названии турнира.

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Marca отметила, что сделка EA Sports и Ла Лиги выходит за рамки титульной. Цель соглашения заключается в развитии контактов с футбольными фанатами и в виртуальном, и в реальном мире. На это должны повлиять технологии и контент EA. Также в рамках контракта изменятся многие визуальные элементы турнира, вроде шрифтов, графики и логотипов.