Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

EA Sports станет титульным партнёром испанской Ла Лиги

EA Sports станет титульным партнёром испанской Ла Лиги
Комментарии

Компания EA Sports, которая в качестве подразделения Electronic Arts выпускает FIFA, NHL и другие спортивные симуляторы, станет титульным спонсором испанской Ла Лиги. Как сообщает Marca, высший футбольный дивизион Испании будет получать € 30 млн в год.

С 2016 года Ла Лига сотрудничает с испанским банком Santander, благодаря чему получает € 17 млн в год. Предстоящий сезон-2022/2023 станет последним по контракту, а в следующем логотип EA Sports появится в названии турнира.

Новость по теме
Новые анимации, дриблинг и удары: первый геймплей FIFA 23

Marca отметила, что сделка EA Sports и Ла Лиги выходит за рамки титульной. Цель соглашения заключается в развитии контактов с футбольными фанатами и в виртуальном, и в реальном мире. На это должны повлиять технологии и контент EA. Также в рамках контракта изменятся многие визуальные элементы турнира, вроде шрифтов, графики и логотипов.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022