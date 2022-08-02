В Ace Combat 7 добавили много обликов для самолётов в честь третьей годовщины

Создатели Ace Combat 7 в честь третьей годовщины игры выпустили обновление, в котором добавили более 10 эмблем и обликов для самолётов, а также новый позывной.

Игроков ждут 14 обликов для самолётов, среди которых F-14A Tomcat из набора по «Топ Ган: Мэверик», Су-37, Су-47, а также светящийся облик для XFA-27. Появилось и множество эмблем, 13 из которых сделаны по мотивам музыкальной игры The Idolmaster: Starlit Season. Также пилоты могут использовать новый позывной «Феникс».

Трейлер

Новые облики самолётов и эмблемы

Новые эмблемы по мотивам The Idolmaster: Starlit Season

Ace Combat 7 вышла в начале 2019 года и доступна на ПК, PS4, Xbox One, а некоторые миссии можно пройти в шлеме PS VR. Продажи авиасимулятора превысили 3 млн копий, и в разработке уже находится следующая часть серии.