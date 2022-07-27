Открытая бета MultiVersus стартовала крайне успешно, но игра так и не вышла в России

26 июля стартовала открытая бета MultiVersus — файтинга с героями вселенных Warner Bros. Проект тут же привлёк множество игроков в Steam: на пике в игре находилось больше 144 тыс. игроков. Геймеры хвалят проект за увлекательный игровой процесс и реализацию любимых персонажей из детства.
Фото: SteamDB
К сожалению, MultiVersus так и не вышла в России — даже несмотря на огромный баннер в магазине на русском языке и локализованную рекламу. При попытке подключиться к серверам игра выдаёт ошибку и не даёт попасть даже в главное меню. А если вдруг у вас получилось достать ключ для закрытой беты, то играть можно только с постоянно включённым VPN. Аналогичная ситуация и на консолях.
MultiVersus — бесплатный файтинг в духе Super Smash Bros., где собрались самые известные и культовые герои фильмов, комиксов, сериалов и игр Warner Bros. — от Бэтмена и Шэгги до Тома и Джерри. Полноценный релиз игры должен состояться до конца года.
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