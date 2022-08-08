Создатели Tekken показали тизер будущего серии

Одним из самых популярных файтингов вместе с Mortal Kombat и Street Fighter считается франшиза Tekken. Она собрала вокруг себя большую аудиторию, а Bandai Namco, похоже, готовится обрадовать всех фанатов.

Компания выпустила свежий ролик, посвящённый Tekken 7. В нём рассказывается о грядущем турнире, который пройдёт с 4 по 5 февраля 2023 года, а также уделяется внимание патчу для проекта. Он улучшит баланс и добавит новые боевые приёмы, его релиз состоится 17 августа.

Самое интересное Bandai Namco оставила в конце видео. В нём можно увидеть Кадзуи Мисиму из первой Tekken, который потом принимает современный облик. Судя по всему, так разработчики намекнули на восьмую часть Tekken. В самом конце появляется фраза «Приготовьтесь».

Вполне вероятно, что новую Tekken анонсируют во время турнира, то есть в начале февраля. Или же это может произойти раньше, на The Game Awards 2022, которая пройдёт в декабре.