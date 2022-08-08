В Minecraft построили рабочий Paint всего за 24 часа

Minecraft уже давно стал чем-то большим, чем просто песочница с возможностью построить своё любимое сооружение. На днях блогер Mattbatwings принял участие в невероятном челлендже: вместе с другом они построили настоящий графический редактор Paint, используя лишь красную пыль и другие механики игры.
На всё про всё у игроков было 24 часа. Основная проблема заключалась в том, чтобы сделать редактор максимально понятным для автора испытания — он должен был моментально понять, что именно построили игроки. Для этого они соорудили отдельный дисплей, который реагирует на действия и тут же выводит изображения на основной экран.
В результате получилась очень достойная копия Paint, позволяющая рисовать с помощью кисти, прямых линий, круга и квадрата. По-настоящему впечатляющее сооружение, даже если не учитывать сроки и используемые инструменты.
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