Событие по «Сонику» для Fall Guys, похоже, начнётся уже послезавтра

Создатели Fall Guys показали изображения бобов в обликах Соника, Наклза, Тейлз и Доктора Эггмана, о появлении которых рассказали в начале июня. Судя по одной из утечек, фанатов ждёт ещё и режим, вдохновлённый приключениями синего ежа.
Герои «Соника» должны появится в Fall Guys в этом месяце, но точную дату разработчики пока не раскрыли. Вместо них это сделал пользователь FGPancake, который делится достоверными утечками по игре.
По его информации, событие «Приключение Соника» пройдёт с 11 по 15 августа. Для этого разработчики сделали специальную карту, вдохновлённую культовой локацией Green Hills. В рамках мероприятия можно будет открыть облики героев за выполнение испытаний или купить их в магазине.
Геймплей на новой карте Fall Guys
Fall Guys доступна бесплатно на ПК и консолях. Благодаря переходу королевской битвы на условно-бесплатную модель в сервисах Epic Games находилось рекордное число игроков.
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