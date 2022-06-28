В Epic Games Store было рекордное число игроков благодаря Fall Guys

Компания Epic Games сообщила о новом рекорде по количеству активных игроков в своём магазине на ПК. Рост произошёл благодаря Fall Guys, которая 21 июня стала бесплатной.
Грандиозная неделя для Fall Guys с увеличением игроков в два раза с её предыдущего рекорда на ПК. Это способствовало рекордному количеству активных игроков в магазине Epic Games 21 июня. Спасибо новым бобам!
Точных цифр компания не раскрыла, но кое-какие данные можно узнать благодаря Steam. Во время релиза в 2020 году Fall Guys собрала в сервисе Valve 172 тыс. игроков одновременно. Если отталкиваться от этой цифры, то новый рекорд приближается к отметке в 350 тыс. человек.
Ранее стало известно, что за два дня в бесплатную Fall Guys сыграли 20 млн человек. При переходе на новую модель игра покинула Steam, но это не помешало ей собрать рекордное количество фанатов за последние полтора года в сервисе Valve.
Fall Guys представляет собой королевскую битву со спортивными состязаниями, где нужно как можно быстрее дойти до финиша. Игра доступна бесплатно на ПК и консолях.
- 28 июня 2022
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