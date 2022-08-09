Ассортимент смартфонов в России вернулся на уровень начала 2022 года

Ассортимент смартфонов, просевший в марте-апреле из-за прекращения поставок в Россию рядом крупных производителей и резких колебаний курсов валют, вернулся на уровень начала 2022 года. Об этом «Известиям» сообщили в «М. Видео — Эльдорадо».
В магазинах объединенного ритейлера доступно около 500 моделей от примерно 20 брендов, что соответствует ширине ассортимента начала года, отметили в компании. Ассортимент самых популярных смартфонов — Apple, Samsung и Xiaomi, почти полностью восстановился до уровня февраля 2022 года, об этом сообщил представитель другой крупной розничной сети.
По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в России действительно нет дефицита смартфонов, однако количество позиций в обычных крупных торговых точках снизилось примерно вдвое. Кроме того, линейка модификаций того или иного смартфона у продавца может быть довольно широка, но может быть представлен только один цвет. Таковы, как считает эксперт, издержки параллельного импорта.
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