CS:GO снова работает после проблем с серверами
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CS:GO вернулась к работе после неисправностей, из-за которых игроки целый день жалуются на проблемы с подключением. Судя по отзывам и данным в Steam DB, шутер снова полноценно работает, хотя статус некоторых европейских серверов всё ещё неизвестен.
Фанаты сообщают о плохом подключении к серверам CS:GO с сегодняшнего утра, а у некоторых даже не открывался инвентарь. Днём сервисы вернулись к работе, но потом снова начались проблемы.
Теперь же Steam DB показывает, что инвентарь, подбор игроков и почти все серверы работают. Неизвестным всё ещё остаётся статус в Амстердаме, Лондоне, Париже и двух штатах США.
Русскоговорящие игроки сообщают, что работа шутера уже восстановлена. Удаётся подключиться и к серверам CS:GO, и навести порядок в инвентаре.
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