Илон Маск не заинтересован в создании конкурента PlayStation и Xbox

Илон Маск не заинтересован в создании игровой консоли, которая могла бы стать конкурентом PlayStation или Xbox. Об этом миллиардер рассказал на подкасте Full Send.

Раннее стало известно, что уже в этом месяце демоверсия Steam может появиться в Tesla. Судя по ответу Маска, его больше интересуют сервисы Valve и электромобили, чем игровые консоли.

Новость по теме Илона Маска назвали самым богатым человеком в мире

Недавно Илон Маск вызвал генерального директора «Твиттера» Парагу Агравалу на публичные дебаты. С их помощью самый богатый человек планеты хочет получить доказательства, что в соцсети находится меньше 5% ботов.

В начале июля Маск отказался от покупки «Твиттера». По словам представителей основателя SpaceX и Tesla, условия сделки были нарушены, а ботов в соцсети куда больше, чем 5%.