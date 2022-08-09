Илон Маск не заинтересован в создании конкурента PlayStation и Xbox
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Илон Маск не заинтересован в создании игровой консоли, которая могла бы стать конкурентом PlayStation или Xbox. Об этом миллиардер рассказал на подкасте Full Send.
Раннее стало известно, что уже в этом месяце демоверсия Steam может появиться в Tesla. Судя по ответу Маска, его больше интересуют сервисы Valve и электромобили, чем игровые консоли.
Новость по темеИлона Маска назвали самым богатым человеком в мире
Недавно Илон Маск вызвал генерального директора «Твиттера» Парагу Агравалу на публичные дебаты. С их помощью самый богатый человек планеты хочет получить доказательства, что в соцсети находится меньше 5% ботов.
В начале июля Маск отказался от покупки «Твиттера». По словам представителей основателя SpaceX и Tesla, условия сделки были нарушены, а ботов в соцсети куда больше, чем 5%.
Новость по темеИлон Маск отказался от покупки «Твиттера»
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