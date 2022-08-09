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Российский клуб Team Empire закрыл состав по Apex Legends из-за «внешних факторов»

Российский клуб Team Empire закрыл состав по Apex Legends из-за «внешних факторов»
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Киберспортивная организация Team Empire приняла решение попрощаться с командой по Apex Legends, которая представляла российский клуб с 3 февраля этого года.

Расставание с трио в Team Empire связывают с «внешними факторами». Клуб назвал принятое решение непростым и поблагодарил игроков за прекрасные результаты в минувшем сезоне.

По предварительной информации, Кирилл RANCHES Рулин, Денис cleaveee Рассохин и Алексей Maliwan Русинов продолжат выступления в одной команде — пока россияне находятся в поиске новой организации и будут играть под тэгом MajorPushers.

В марте состав Team Empire по Alex Legends выиграл европейский сплит ALGS: 2022 Pro League, а затем занял восьмое место в глобальном финале в Стокгольме. Команда заработала путёвку на чемпионат мира и считалась одним из фаворитов, но игроки не смогли получить визы в США и пропустили турнир.

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