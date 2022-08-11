«Джон Уик 4» станет самым длинным фильмом во франшизе
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Режиссёр франшизы «Джон Уик» Чад Стахелски недавно пообщался с журналистом издания Collider. Он рассказал, что четвёртая часть станет самой длинной среди всех остальных картин.
По словам постановщика, картина действительно будет самой продолжительной, но ненамного. К тому же сейчас идут финальные штрихи для приготовления финальной версии ленты.
Он длиннее, чем три других фильма, но ненамного. Мы находимся на последнем этапе разработки, затем будем делать VFX и музыку. Кстати, музыка, которая есть на данный момент, нам нравится. Фильм, по сути, закончен, но нам нужно ещё пару недель.
Премьера ленты ожидается 24 марта 2023 года, но не в России. В фильме сыграли Киану Ривз, Лоренс Фишбёрн, Лэнс Реддик, Хироюки Санада, Донни Йен, Рина Саваяма и другие.
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