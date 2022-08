На сайт PlayStation добавили раздел ПК-игр

На официальном сайте PlayStation появился новый раздел. Он посвящён проектам, которые Sony выпустила и выпустит в будущем на ПК. Правда, свежий раздел на русский язык не перевели.

Из уже вышедших на ПК игр на сайте можно найти God of War, Horizon Zero Dawn, Days Gone, Predator Hunting Grounds и Helldivers. В подразделе проектов, которые скоро выйдут на ПК, отображаются «Человек-паук», «Человек-паук: Майлз Моралес» и Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Ремейка The Last of Us, кстати, там нет. Возможно, потому, что у него пока отсутствует даже примерная дата выхода. До PS5 ремейк доберётся 2 сентября.

«Человек-паук» выйдет на ПК уже завтра. Игру можно купить в Steam и Epic Games Store, но для России продажи проекта закрыты. Нужно искать обходные пути.