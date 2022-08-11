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На Netflix вышел третий сезон сериала «DOTA: Кровь дракона»

На Netflix вышел третий сезон сериала «DOTA: Кровь дракона»
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Сегодня на Netflix состоялась премьера третьего сезона «DOTA: Кровь дракона». Для просмотра доступны сразу восемь эпизодов, есть субтитры на русском языке.

«DOTA: Кровь дракона» рассказывает о приключениях драконьего рыцаря Дэвиона, который получил силу древнего дракона Слайрака. Вместе с принцессой Мираной он путешествует по миру и участвует в конфликтах, попутно пытаясь остановить демона Террорблейда, который охотится за душами драконов.

Производством сериала занималась Studio Mir, а шоураннером стал Эшли Миллер, известный по прошлым сезонам, а также по сценариям к некоторым фильмам Marvel.

Первый сезон сериала вышел 25 марта 2021 года, а премьера второго состоялась 18 января 2022 года. Шоу стало успешным и влюбило в себя множество фанатов.

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