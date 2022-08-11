Я не виноват: Джордж Мартин не участвовал в создании последних сезонов «Игры престолов»

Джордж Мартин недавно дал интервью газете The New York Times. Он рассказал, почему не принимал активное участие в создании последних сезонов «Игры престолов».

Если во время создания первых четырёх сезонов писатель читал сценарии, консультировал создателей шоу по вопросам кастинга и был на съёмочных площадках, то со временем Мартин перестал это делать. По словам писателя, он даже не знал, как создаются финальные сезоны, но в этом своей вины он не видит.

К пятому и шестому сезонам и, конечно же, к седьмому и восьмому сезонам я был в значительной степени не в курсе того, как происходит создание.

Мартина спросили, почему так произошло — он посоветовал узнать это у шоураннеров сериала Дэна Уайсса и Дэвида Бениоффа.

Также Мартин отметил, что «Ветра зимы», предпоследняя часть его книжного цикла «Песнь льда и пламени», будет сильно отличаться от сериала.

Мой финал будет совсем другим.

Уже 2 августа на HBO Max выйдет приквел «Игры престолов», сериал «Дом дракона».