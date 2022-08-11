В России начался дефицит смартфонов Apple и Samsung

В России заканчиваются запасы смартфонов Apple и Samsung — с начала года объём поставок снизился почти на 90%. Об этом сообщает «Коммерсантъ», который ознакомился с отчётом МТС по продажам смартфонов в России за июль 2022 года.

Китайский бренд Realme вышел на второе место по продажам и обошёл Apple и Samsung, вместе взятые, — доля Realme в штучном выражении достигла 17%. На первом месте очутилась Xiaomi. Прежний лидер рынка, Samsung, по итогам июля занял только 8,5%, а Apple — 7%.

Представители розницы отмечают, что с начала 2022 года объёмы поставок Apple и Samsung снизились почти на 90% — совокупная доля брендов может сократиться до 10% по итогам года. Ритейлеры связывают падение продаж с отсутствием официальных поставок и малым количеством параллельного импорта. При этом в Tele2 допускают, что продажи смартфонов Apple могли просесть в том числе из-за ухода платёжных систем, что привело к сокращению функционала устройств.