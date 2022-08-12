Персональные постеры с героинями сериала «Женщина-Халк»
Поделиться
Marvel Studios опубликовала несколько постеров с героинями сериала «Женщина-Халк». На них можно увидеть саму Дженнифер в исполнении Татьяны Маслани, Джамилу Джамил в образе Титании и Джинджер Гонзага, которая сыграла Никки.
Помимо этих героинь, в шоу также появятся Халк, которого сыграл Марк Руффало, Тим Рот в роли Мерзости, Вонг из «Доктора Стрэнджа» и Сорвиголова в своём обновлённом костюме. К его роли, конечно же, вернулся Чарли Кокс.
Сюжет расскажет о кузине Брюса Баннера по имени Дженнифер. В ходе эксперимента по переливанию крови девушка получает возможность превращаться в Женщину-Халк. Брюс будет учить родственницу контролировать свои способности.
Шоу стартует в сервисе Disney+ уже 18 августа. Новые серии будут выходить каждый четверг.
Комментарии
- 12 августа 2022
-
10:27
-
09:58
-
09:50
-
09:18
-
04:53
- 11 августа 2022
-
22:41
-
21:24
-
20:47
-
20:47
-
20:03
-
19:28
-
19:05
-
18:37
-
18:36
-
18:21
-
18:04
-
17:52
-
17:27
-
16:47
-
16:37
-
16:15
-
15:57
-
15:36
-
15:06
-
14:58
-
14:28
-
14:13
-
13:55
-
13:38
-
13:20
-
13:02
-
12:41
-
12:11
-
11:45
-
11:14
Партнерский контент