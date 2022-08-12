Персональные постеры с героинями сериала «Женщина-Халк»

Marvel Studios опубликовала несколько постеров с героинями сериала «Женщина-Халк». На них можно увидеть саму Дженнифер в исполнении Татьяны Маслани, Джамилу Джамил в образе Титании и Джинджер Гонзага, которая сыграла Никки.

Помимо этих героинь, в шоу также появятся Халк, которого сыграл Марк Руффало, Тим Рот в роли Мерзости, Вонг из «Доктора Стрэнджа» и Сорвиголова в своём обновлённом костюме. К его роли, конечно же, вернулся Чарли Кокс.

Сюжет расскажет о кузине Брюса Баннера по имени Дженнифер. В ходе эксперимента по переливанию крови девушка получает возможность превращаться в Женщину-Халк. Брюс будет учить родственницу контролировать свои способности.

Шоу стартует в сервисе Disney+ уже 18 августа. Новые серии будут выходить каждый четверг.