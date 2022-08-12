Сиквел «Аквамена» будет смешнее первой части
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Джейсон Момоа недавно пообщался с журналистом издания GQ. Из актёра пытались вытянуть хоть какие-то детали второй части «Аквамена», однако, конечно, разглашать детали ленты нельзя.
Одно выяснить всё же удалось — сиквел будет смешнее оригинала, несмотря на то что в нём поднимутся более важные темы. Также стоит учесть, что ленту пообещали сделать мрачнее первого фильма. Однако, похоже, авторы ленты уделили время и юмору.
Также Момоа отметил, что Аквамен в целом очень смешной герой, но ещё актёру было важно донести информацию о том, что происходит в мире, и раскрыть проблему с экологией.
Сиквел «Аквамена» хотят выпустить 17 марта 2023 года. Момоа сыграет Аквамена, а роль его жены, Меры, исполнит печально известная Эмбер Хёрд.
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