Сиквел «Аквамена» будет смешнее первой части

Джейсон Момоа недавно пообщался с журналистом издания GQ. Из актёра пытались вытянуть хоть какие-то детали второй части «Аквамена», однако, конечно, разглашать детали ленты нельзя.

Одно выяснить всё же удалось — сиквел будет смешнее оригинала, несмотря на то что в нём поднимутся более важные темы. Также стоит учесть, что ленту пообещали сделать мрачнее первого фильма. Однако, похоже, авторы ленты уделили время и юмору.

Также Момоа отметил, что Аквамен в целом очень смешной герой, но ещё актёру было важно донести информацию о том, что происходит в мире, и раскрыть проблему с экологией.

Сиквел «Аквамена» хотят выпустить 17 марта 2023 года. Момоа сыграет Аквамена, а роль его жены, Меры, исполнит печально известная Эмбер Хёрд.