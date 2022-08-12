Создатели «Очень странных дел» братья Даффер — о кино, успехе шоу и новых персонажах

Создатели «Очень странных дел» братья Даффер пообщались с журналистом издания IndieWire. Они поговорили про индустрию кино и, конечно же, затронули само шоу.

Мэтт Даффер отметил, что недавний хит «Топ Ган: Мэверик» действительно оказался отличным и ретроспективным фильмом, который понравился как старшему поколению, так и юным зрителям.

Очевидно, этот фильм получился хорошим и ретроспективным. Это традиционный голливудский блокбастер, и он просто взорвал всё. В фильме нет чего-то сверхъестественного, это просто попытка рассказать хорошую и простую историю. И тут я понял, что этот способ всё ещё работает.

Также братья рассказали, что не ожидали такого успеха после первого сезона. Да и в целом они не планировали растягивать шоу на пять сезонов, однако появлялись свежие идеи, а заинтересованность аудитории подбадривала создателей.

Ещё Даффер вспомнили, какое сильное влияние оказал на них фильм «Крик». Они до сих пор вдохновлены им. Братья надеются, что «Очень странные дела» сейчас влияют на кого-то так же, как «Крик» сказался на них в своё время.

Одним из масштабных фильмов, повлиявших на нас, стал «Крик». Мы увидели его молодыми, я учился в средней школе. Мне не разрешали смотреть картину в кинотеатре, но в итоге мы взяли его напрокат. Можем ли мы сейчас сделать то, что «Крик» сделал для нас в своё время? Оказать на кого-то влияние. От этого я был бы просто счастлив.

Эдди — любимчик зрителей четвёртого сезона «Очень странных дел»

И в очередной раз братья Даффер отметили, что не планируют добавлять в финальный сезон «Очень странных дел» новых персонажей, поскольку лучше сосредоточиться на тех героях, которые уже существуют.

Пятый сезон «Очень странных дел» уже в разработке. Его дата выхода неизвестна.