Перед анонсом новой Alone in the Dark все прошлые игры продают в Steam за копейки

Вечером ожидается полноценный анонс новой Alone in the Dark, хотя основные подробности со скриншотами уже утекли. Издатель THQ Nordic решил не заниматься конспирологией и в преддверии презентации запустил распродажу всей серии хорроров в Steam.

До 18 августа можно приобрести все основные игры серии всего за 50 рублей. Сюда входят первая, вторая и третья части, а также перезапуск 2008 года. Они продаются в комплекте за 34 рубля. Ещё за 16 рублей можно взять Alone in the Dark: The New Nightmare. Желающие прикупить лишь перезапуск 2008 года могут сделать и это — его отдельно продают за 24 рубля.

Любители [в плохом смысле] страдать могут прикупить ещё и Alone in the Dark: Illumination — кооперативный шутер про отстрел монстров. Игра вышла в 2015 году, когда Atari из всех сил пыталась при минимальных затратах заработать хоть какие-то деньги. И да, экшен оказался ужасным и провалился.