Милого котика в Stray заменили на Шрека — получилось жутко
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После выхода Stray, успевшую покорить сердца геймеров ещё до релиза, многие моддеры активизировались и стали дополнять проект собственным контентом. Одной из таких работ поделился ютубер под ником Alef.
Он заменил котика из адвенчуры на Шрека. Зрелище получилось жуткое, особенно в моментах, когда герой мягко говоря смотрится неестественно и действительно вызывает недоумение. К тому же вместо мяуканья Шрек выдаёт фразы из мультфильмов.
Скачать этот мод можно для ПК бесплатно через сайт NexusMods. Также на сайте есть небольшое описание и другая полезная информация про эту модификацию.
Stray доступна на ПК, PS4 и PS5. Проект возглавил чарты PlayStation за июль, оно и не удивительно. Особенно если учесть, как сильно игра разлетелась.
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