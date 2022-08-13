Милого котика в Stray заменили на Шрека — получилось жутко

После выхода Stray, успевшую покорить сердца геймеров ещё до релиза, многие моддеры активизировались и стали дополнять проект собственным контентом. Одной из таких работ поделился ютубер под ником Alef.

Он заменил котика из адвенчуры на Шрека. Зрелище получилось жуткое, особенно в моментах, когда герой мягко говоря смотрится неестественно и действительно вызывает недоумение. К тому же вместо мяуканья Шрек выдаёт фразы из мультфильмов.

Скачать этот мод можно для ПК бесплатно через сайт NexusMods. Также на сайте есть небольшое описание и другая полезная информация про эту модификацию.

Stray доступна на ПК, PS4 и PS5. Проект возглавил чарты PlayStation за июль, оно и не удивительно. Особенно если учесть, как сильно игра разлетелась.