Все детали Genshin Impact версии 3.0: дата выхода, трейлер, новый мир

Авторы Genshin Impact объявили дату выхода долгожданного обновления 3.0 — 24 августа. Вместе с этим разработчики опубликовали очень красивый трейлер апдейта под названием «Сто свежих роз приносит утро».
В апдейте 3.0 появится обширный район Сумеру, который делится на две большие части: тропический лес и пустыню. Игроки смогут исследовать густой тропический лес и многочисленные поселения, расположенные в нём, включая город Сумеру и Порт-Ормос.
Также пользователям станет доступен элемент Дендро вместе с совершенно новым рядом элементальных реакций. При взаимодействии с Пиро, Гидро и Электро он вызывает три основные реакции: Горение, Бутонизация и Катализ соответственно. В тропическом лесу Сумеру растения и существа с характеристиками Дендро могут осуществлять полиморфные превращения при контакте с элементами Гидро, Пиро или Электро. Новыми боссами станут Пернатый плесенник — один из плесенников, который обладает сильной звериной натурой и агрессивно защищает свою территорию, и Электро папоротник — монстр, поджидающий где-то в глубинах леса.
Игроков также ждут три новых персонажа:
- 5-звёздочный Тигнари — лучник стихии Дендро, радушный молодой исследователь и лесной страж.
- 4-звёздочная Коллеи — лучница стихии Дендро и ученица Тигнари.
- 4-звёздочная Дори — мечница стихии Электро и неуловимая негоциантка из Сумеру с двуручным мечом.
Кроме того, геймеров ждут улучшения игрового процесса и три новых инструмента: благословение великого древа, опытный образец горелки сверхвысоких температур и стабилизатор лески, которые облегчат добычу древесины, заготовку ингредиентов и ловлю рыбы.
Вместе с обновлением 3.0 авторы объявили даты выхода следующих апдейтов.
- Версия 3.0 — релиз 24.08.2022
- Версия 3.1 — релиз 28.09.2022
- Версия 3.2 — релиз 02.11.2022
- Версия 3.3 — релиз 07.12.2022
Таким образом, время между выходом обновлений составит около пяти недель.
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