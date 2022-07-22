Как установить и поиграть в Genshin Impact

Сейчас почти нет игр, поэтому самое время обратить внимание на популярный хит.

Скоро Genshin Impact исполнится уже два года, хотя игра настолько закрепилась в информационном поле, что кажется, она была с нами не одно десятилетие. Китайские разработчики из студии miHoYo показали всей индустрии, как можно сделать успешный хит на вроде бы невозможной основе.

Однако многие до сих пор не попробовали «Геншин» — для них мы и подготовили этот короткий гайд по установке игры на разных платформах.

Как установить «Геншин Импакт» на ПК

Есть два варианта — скачать клиент прямо с сайта игры или через магазин Epic Games Store. На самом деле никакой разницы нет: если загрузить игру в EGS, откроется тот же клиент Genshin Impact. Если хотите меньше возни со сторонними программами, то лучше скачать игру напрямую с сайта.

После предстоит загрузить саму игру, нажав в клиенте «Скачать игру». Ждём загрузки 37 ГБ.

Дальше всё просто: заходим и начинаем играть!

Как установить «Геншин Импакт» на PS4 и PS5

Единственная платформа с проблемами. Дело в том, что Sony приостановила проведение транзакций в российском PS Store — из-за этого почему-то больше нельзя активировать бесплатный контент. Существуют обходные пути, но для условного «Геншина» проще создать новый аккаунт другого региона.

Если вы хотите играть на своём российском аккаунте, не переживайте. Если загрузите игру с другого региона, не возникнет абсолютно никаких проблем с её запуском на основной учётной записи — главное сделать «основную консоль». Тогда всё будет работать. Подробнее в нашем отдельном гайде.

Найти Genshin Impact в PS Store также легко: просто перейдите в поиск и начните вписывать название игры.

Как установить «Геншин Импакт» на iOS (iPhone, iPad)

А вот тут всё очень просто: заходим в App Store (подойдёт даже российский) и ищем Genshin Impact. Она всегда где-то на видном месте из-за своей популярности. Но вот на всякий случай прямая ссылка на игру в магазине Apple.

Из App Store установится лишь стартовая часть игры — её хватит на первые пару часов, а после придётся загрузить оставшиеся файлы.

Страница Genshin Impact в App Store

Как установить «Геншин Импакт» на Android

На смартфонах под управлением Android всё аналогично варианту для iOS: просто заходим в Google Play и находим страницу Genshin Impact. После чего загружаем игру и по окончании установки запускаем.

Страница Genshin Impact в Google Play

Сейчас Genshin Impact доступна только на PlayStation, ПК, iOS и Android, но в будущем игру должны выпустить ещё и на Nintendo Switch. А вот судьба экшена на консолях Xbox туманна.