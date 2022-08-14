Team Spirit бьётся за титул: расписание и трансляции финала PGL Arlington Major по Dota 2

Сегодня, 14 августа, завершается глобальный чемпионат PGL Arlington Major 2022 по киберспортивной игре Dota 2. Претендентов на титул осталось лишь трое, и они уже через несколько часов определят лучшую команду лета, прежде чем начать подготовку к The International 2022.
В первом матче дня действующий чемпион мира, российская команда Team Spirit встретится с Team Aster. После небольшого перерыва победитель этого матча встретится в финале с PSG.LGD из Китая.
Расписание PGL Arlington Major на 14 августа:
- 18:00, финал нижней сетки. Team Spirit (Россия) — Team Aster (Китай);
- 22:00, гранд-финал. PSG.LGD (Китай) — Победитель матча в 18:00.
Время начала матчей указано по московскому часовому поясу. Первый матч пройдёт в формате best-of-3 (до двух побед), гранд-финал — best-of-5 (до трёх побед).
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ПЛЕЙ-ОФФ
Фото: vk.com/studanal
Где смотреть PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 — ссылки на прямой эфир
- Официальная трансляция на русском на Twitch;
- Официальная трансляция на русском во ВКонтакте;
- Официальная трансляция на английском на Twitch;
- Официальная трансляция на английском на YouTube в качестве 4K;
- Комьюнити-стрим от Александра Nix Левина;
- Комьюнити-стрим от Тимура TpaBoMaH Хафизова;
- Студия «СтарпёрХаб» от Ярослава NS Кузнецова.
Следить за ходом и результатами турнира можно в нашем матч-центре.
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