Team Spirit бьётся за титул: расписание и трансляции финала PGL Arlington Major по Dota 2

Сегодня, 14 августа, завершается глобальный чемпионат PGL Arlington Major 2022 по киберспортивной игре Dota 2. Претендентов на титул осталось лишь трое, и они уже через несколько часов определят лучшую команду лета, прежде чем начать подготовку к The International 2022.

В первом матче дня действующий чемпион мира, российская команда Team Spirit встретится с Team Aster. После небольшого перерыва победитель этого матча встретится в финале с PSG.LGD из Китая.

Расписание PGL Arlington Major на 14 августа:

18:00, финал нижней сетки. Team Spirit (Россия) — Team Aster (Китай);

— Team Aster (Китай); 22:00, гранд-финал. PSG.LGD (Китай) — Победитель матча в 18:00.

Время начала матчей указано по московскому часовому поясу. Первый матч пройдёт в формате best-of-3 (до двух побед), гранд-финал — best-of-5 (до трёх побед).

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ПЛЕЙ-ОФФ Фото: vk.com/studanal

Где смотреть PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 — ссылки на прямой эфир

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