Aster сравняла счёт в матче с Team Spirit на мэйджоре по Dota 2 в США

Китайский коллектив Team Aster одержал победу на второй карте финала нижней сетки PGL Arlington Major 2022. Таким образом, после двух сетов счёт матча с российской Team Spirit — 1:1, и победитель серии определится на третьей карте.

Как и в первой игре, Aster смогла лучше провести стадию лайнинга и совершить несколько важных убийств в начале матча. Однако в этот раз китайская команда не позволила Team Spirit сократить отставание по золоту до минимума и развивала преимущество, пока не заставила соперников сдаться.

Победитель решающей игры выйдет в гранд-финал турнира и сыграет с PSG.LGD за главный приз в размере $ 200 тыс. Матч состоится в 22:00 по московскому времени.



Глобальный турнир PGL Arlington Major по Dota 2 проходит с 4 по 14 августа в Техасе, США. Участники летнего мэйджора разыгрывают $ 500 тыс. призовых, а также путёвки на чемпионат мира The International 2022.