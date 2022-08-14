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Aster сравняла счёт в матче с Team Spirit на мэйджоре по Dota 2 в США

Aster сравняла счёт в матче с Team Spirit на мэйджоре по Dota 2 в США
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Китайский коллектив Team Aster одержал победу на второй карте финала нижней сетки PGL Arlington Major 2022. Таким образом, после двух сетов счёт матча с российской Team Spirit — 1:1, и победитель серии определится на третьей карте.

Как и в первой игре, Aster смогла лучше провести стадию лайнинга и совершить несколько важных убийств в начале матча. Однако в этот раз китайская команда не позволила Team Spirit сократить отставание по золоту до минимума и развивала преимущество, пока не заставила соперников сдаться.

Dota 2. PGL Arlington Major 2022. Финал (нижняя сетка)
14 августа 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Team Spirit
Идёт
1 : 1
Team Aster

Победитель решающей игры выйдет в гранд-финал турнира и сыграет с PSG.LGD за главный приз в размере $ 200 тыс. Матч состоится в 22:00 по московскому времени.

Глобальный турнир PGL Arlington Major по Dota 2 проходит с 4 по 14 августа в Техасе, США. Участники летнего мэйджора разыгрывают $ 500 тыс. призовых, а также путёвки на чемпионат мира The International 2022.

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