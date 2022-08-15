Магазин в Японии просит перед покупкой PS5 отдавать свою PS4

Хоть ситуация с дефицитом техники постепенно улучшается, но она далека от разрешения. Некоторые магазины при этом уже второй год пытаются всё изощрённее бороться с перекупщиками. Вот японский магазин GEO теперь просит перед покупкой PS5 отдавать в трейд-ин свою старую PS4.

Проблема в том, что это даже не единственное условие — в стране практически все торговые точки разыгрывают шанс на покупку системы через лотерею. Ожидаемо многие не оценили решение руководства розничной сети, отметив, что немало обладателей PS4 уже давно могли продать её, а новую консоль хотят купить не только бывшие пользователи предыдущего поколения PlayStation.

Понять GEO легко: новым требованием магазин получает за копейки PS4, которые можно продавать, да ещё и хоть немного, да контролирует поток новых покупателей для дефицитного товара.