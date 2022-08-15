Microsoft: PS5 будет продаваться лучше Xbox Series

Поскольку Microsoft давно перестала раскрывать продажи Xbox One, в индустрии лишь подозревали, что показатели PS4 примерно вдвое выше результатов конкурента. Похоже, это действительно так.

Это упоминается в документах Microsoft для бразильского антимонопольного ведомства CADE по поводу приобретения Activision Blizzard.

Официально тираж PS4 сейчас составляет 117,2 млн устройств — получается, тираж Xbox One достиг результатов в 50–55 млн консолей.

Вдобавок в документах нашли другие интересные мысли корпорации — например, что Xbox Series вряд ли удастся превзойти продажи PS5. Дело в «консольных войнах» и лояльности к бренду. Фанатов PlayStation куда больше, поэтому и в этом поколении Sony останется лидером рынка по продажам устройств.

Именно поэтому Microsoft сменила стратегию — вместо фокуса на железе корпорация сменила вектор на геймеров, делая ставку на сервисы вроде подписки Xbox Game Pass. Появление контента Activision Blizzard в библиотеке Game Pass должно стать «поворотным моментом на рынке», считают в Microsoft.