Microsoft: PS5 будет продаваться лучше Xbox Series

Поскольку Microsoft давно перестала раскрывать продажи Xbox One, в индустрии лишь подозревали, что показатели PS4 примерно вдвое выше результатов конкурента. Похоже, это действительно так.
Это упоминается в документах Microsoft для бразильского антимонопольного ведомства CADE по поводу приобретения Activision Blizzard.
Вдобавок в документах нашли другие интересные мысли корпорации — например, что Xbox Series вряд ли удастся превзойти продажи PS5. Дело в «консольных войнах» и лояльности к бренду. Фанатов PlayStation куда больше, поэтому и в этом поколении Sony останется лидером рынка по продажам устройств.
Именно поэтому Microsoft сменила стратегию — вместо фокуса на железе корпорация сменила вектор на геймеров, делая ставку на сервисы вроде подписки Xbox Game Pass. Появление контента Activision Blizzard в библиотеке Game Pass должно стать «поворотным моментом на рынке», считают в Microsoft.
- 15 августа 2022
-
10:06
-
09:57
-
09:44
-
09:32
-
04:13
-
03:38
-
02:28
-
01:27
- 14 августа 2022
-
23:42
-
21:46
-
21:39
-
20:30
-
19:27
-
18:25
-
18:16
-
17:40
-
16:44
-
15:52
-
15:28
-
15:23
-
14:41
-
14:30
-
13:58
-
13:17
-
12:40
-
11:08
-
10:11
-
09:44
-
00:53
- 13 августа 2022
-
22:38
-
19:59
-
19:12
-
18:51
-
18:04
-
17:51