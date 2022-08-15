Флэш из «Тайн Смолвиля» хотел бы вернуться к своей роли в девятом сезоне «Флэша»

Совсем скоро стартуют съёмки девятого и заключительного сезона телесериала «Флэш». Один из преданных фанатов в «Твиттере» предложил создателям шоу показать других актёров, когда-то исполнивших роль супергероя. Среди них — Импульс (одна из версий Флэша в комиксах) в исполнении Кайла Галлнера, который несколько раз появлялся в сериале «Тайны Смолвиля».

35-летний актёр заявил, что с радостью вернулся бы к своей роли — по его словам, «это было бы весело». Интересно, что в 11-м сезоне «Тайн Смолвиля», который выходил в виде комикса, Импульс погибает. Однако создатели телесериала «Флэш» могли бы воскресить персонажа или не считать комикс за канон. Ведь Галлнер подарил фанатам супергероев как минимум одну культовую сцену, в которой наглядно показал, насколько Флэш быстрее Супермена.

Девятый сезон «Флэша» выйдет в 2023 году. Премьера заключительных серий состоится за несколько недель до одноимённого фильма с Эзрой Миллером, который выйдет 21 июня.