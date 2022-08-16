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Фанаты показали Геральта, Трисс и других героев «Ведьмака» на Unreal Engine 5

Фанаты показали Геральта, Трисс и других героев «Ведьмака» на Unreal Engine 5
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Поклонники «Ведьмака» продолжают представлять себе, как может выглядеть следующая часть в серии. В этот раз на канале CG Adventures вышел ролик с персонажами «Ведьмака 4», воссозданными на движке Unreal Engine 5.

Для их создания автор использовал инструмент Metahuman, который, к сожалению, пока имеет достаточно много ограничений в редакторе персонажей. К примеру, создатель не мог подобрать близкие к оригиналу причёски, губы и брови. И уж тем более — шрамы, которыми запоминается Геральт из Ривии.

Так или иначе, ролик позволяет взглянуть на примерный уровень детализации героев из будущего «Ведьмака», ведь игру разрабатывают как раз на Unreal Engine 5.

Геральт из Ривии

Unreal Engine 5
Unreal Engine 5
«Ведьмак 3»
«Ведьмак 3»

Йеннифэр из Венгерберга

Unreal Engine 5
Unreal Engine 5
«Ведьмак 3»
«Ведьмак 3»

Ольгерд фон Эверек

Unreal Engine 5
Unreal Engine 5
«Ведьмак 3»
«Ведьмак 3»

Трисс Меригольд

Unreal Engine 5
Unreal Engine 5
«Ведьмак 3»
«Ведьмак 3»
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