Тайкун Two Point Campus провалился в Steam, но есть надежда на Game Pass

Аналитическая компания GfK поделилась данными о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 7 по 13 августа. Как всегда, учитывались только физические копии.
Лидером чарта вторую неделю подряд стала Horizon Forbidden West. Вторую строчку заняла Two Point Campus — симулятор строительства и менеджмента университета. Игра тем временем практически провалилась в Steam — на пике в тайтл играли всего 7553 человека, хотя у оригинальной Two Point Hospital её пиковый онлайн составил около 34 тыс. геймеров.
На результаты Campus мог повлиять выход игры в Game Pass — возможно, геймеры предпочли сыграть в игру по подписке, а не отдавать за неё деньги. Интересно, что в Британии лучше всего продаётся версия для Nintendo Switch.
Замкнула тройку в чарте Switch Sports. Других важных изменений в топ-10 больше нет.
Британский чарт с 7 по 13 августа (позиция предыдущей недели):
- Horizon: Forbidden West (1)
- Two Point Campus (новинка)
- Nintendo Switch Sports (2)
- Mario Kart 8 Deluxe (4)
- Gran Turismo 7 (5)
- Lego Star Wars: The Skywalker Saga (3)
- Pokémon Legends: Arceus (8)
- Animal Crossing: New Horizons (9)
- Minecraft (Switch) (6)
- F1 22 (7)
- 16 августа 2022
-
18:24
-
17:52
-
17:23
-
16:50
-
16:45
-
16:40
-
16:15
-
15:30
-
15:12
-
14:58
-
14:23
-
13:51
-
13:16
-
12:42
-
11:44
-
11:37
-
11:16
-
10:56
-
10:45
-
10:20
-
10:06
-
10:01
-
09:42
-
02:13
- 15 августа 2022
-
20:38
-
20:16
-
19:35
-
18:53
-
18:21
-
17:53
-
17:18
-
16:44
-
16:17
-
16:16
-
15:34