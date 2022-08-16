Тайкун Two Point Campus провалился в Steam, но есть надежда на Game Pass

Аналитическая компания GfK поделилась данными о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 7 по 13 августа. Как всегда, учитывались только физические копии.

Лидером чарта вторую неделю подряд стала Horizon Forbidden West. Вторую строчку заняла Two Point Campus — симулятор строительства и менеджмента университета. Игра тем временем практически провалилась в Steam — на пике в тайтл играли всего 7553 человека, хотя у оригинальной Two Point Hospital её пиковый онлайн составил около 34 тыс. геймеров.

На результаты Campus мог повлиять выход игры в Game Pass — возможно, геймеры предпочли сыграть в игру по подписке, а не отдавать за неё деньги. Интересно, что в Британии лучше всего продаётся версия для Nintendo Switch.

Замкнула тройку в чарте Switch Sports. Других важных изменений в топ-10 больше нет.

Британский чарт с 7 по 13 августа (позиция предыдущей недели):