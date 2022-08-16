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Тайкун Two Point Campus провалился в Steam, но есть надежда на Game Pass

Тайкун Two Point Campus провалился в Steam, но есть надежда на Game Pass
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Аналитическая компания GfK поделилась данными о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 7 по 13 августа. Как всегда, учитывались только физические копии.

Лидером чарта вторую неделю подряд стала Horizon Forbidden West. Вторую строчку заняла Two Point Campus — симулятор строительства и менеджмента университета. Игра тем временем практически провалилась в Steam — на пике в тайтл играли всего 7553 человека, хотя у оригинальной Two Point Hospital её пиковый онлайн составил около 34 тыс. геймеров.

На результаты Campus мог повлиять выход игры в Game Pass — возможно, геймеры предпочли сыграть в игру по подписке, а не отдавать за неё деньги. Интересно, что в Британии лучше всего продаётся версия для Nintendo Switch.

Замкнула тройку в чарте Switch Sports. Других важных изменений в топ-10 больше нет.

Британский чарт с 7 по 13 августа (позиция предыдущей недели):

  1. Horizon: Forbidden West (1)
  2. Two Point Campus (новинка)
  3. Nintendo Switch Sports (2)
  4. Mario Kart 8 Deluxe (4)
  5. Gran Turismo 7 (5)
  6. Lego Star Wars: The Skywalker Saga (3)
  7. Pokémon Legends: Arceus (8)
  8. Animal Crossing: New Horizons (9)
  9. Minecraft (Switch) (6)
  10. F1 22 (7)
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