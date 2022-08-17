CS:GO исполнилось 10 лет. В шутер добавили легендарную карту Tuscan, капсулу и монету

Valve начала празднование юбилея CS:GO — легендарному шутеру на днях исполнилось 10 лет. В честь этого события разработчики добавили в игру карту Tuscan, которую многие помнят ещё по культовой Counter Strike 1.6. Её можно попробовать во всех игровых режимах. Также Valve вернула Anubis и Breach в рейтинговый подбор карт.

Фото: Valve

Кроме того, во внутриигровом магазине теперь можно купить капсулу с 60 наклейками от сообщества. Там же появилась анимированная наклейка с качеством Lenticular. А пользователей со статусом Prime ждёт специальная монета, которую можно забрать до 22 августа.

Вдобавок Valve поделилась статистикой CS:GO. По словам разработчиков, шутер продолжает набирать популярность: последний год в игру заходит более 20 млн игроков в месяц. За турниром PGL Major Stockholm 2021 на пике следили рекордные 2,7 млн зрителей, а в общем счёте игроки собрали более $ 70 млн для киберспортсменов и организаций.