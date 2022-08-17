Первый тизер «Уэнсдей» — сериала по «Семейке Аддамс» от Тима Бёртона
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Netflix выпустил тизер-трейлер «Уэнсдей» — сериала Тима Бёртона по «Семейке Аддамс». Шоу расскажет о дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов, которую отправляют в Академию Невермор, где встретились её родители. Девушке предстоит овладеть паранормальными способностями и разгадать тайну её семейства.
Главную роль в сериале исполнила Дженна Ортега («Крик»). Вместе с ней снялись Кристина Риччи («Семейка Аддамс»), Кэтрин Зета-Джонс («Терминал») и Луис Гусман («Мы — Миллеры»). Шоураннерами выступили Альфред Гоф и Майлз Миллар, вместе работавшие над сериалом «Тайны Смолвилля». Режиссёр Тим Бёртон спродюсировал «Уэнсдей» и поставил четыре эпизода.
Премьера «Уэнсдей» состоится осенью 2022 года на Netflix. В первый сезон войдёт восемь серий.
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