Первый трейлер голливудского ремейка «Иронии судьбы»

Metro-Goldwyn-Mayer опубликовала первый трейлер фильма «Ирония судьбы в Голливуде» — американского ремейка культовой советской картины. По сюжету Марго и Гриффин не знают о существовании друг друга и уже готовятся провести всю оставшуюся жизнь со своими любимыми. Но всё меняется, когда после бурной праздничной вечеринки Гриффин не может забыть свою новую знакомую.

«Ирония судьбы в Голливуде» — адаптация пьесы Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «С лёгким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…», которая стала основной для советской классики.

Режиссёром фильма выступил российский режиссёр Марюс Вайсберг («Гитлер капут!»). Главные роли в фильме исполнили Эмма Робертс («Мы — Миллеры») и Томас Манн («Проект X: Дорвались»). Премьера картины состоится 9 сентября 2022 года