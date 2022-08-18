Для A Plague Tale: Requiem раскрыли завязку сюжета и детали геймплея

Разработчики A Plague Tale: Requiem опубликовали трейлер, в котором рассказали о сюжетной завязке будущей игры. Авторы раскрыли довольно многообещающие подробности проекта: от вступления до геймплейных особенностей.
События продолжения стартуют спустя несколько месяцев после концовки A Plague Tale: Innocence. Амиция вместе со своим братом Гуго, матерью Беатрис и алхимиком Лукой направляются на юг Франции — в места, которые не затронула крысиная чума. Героям удаётся совсем чуть-чуть пожить спокойной жизнью, пока маленький брат не начинает видеть странные сны о таинственном острове. Однажды в крови мальчика вновь пробуждается болезнь его рода — Макула, и герои решают найти то самое место из кошмаров Гуго в надежде на то, что остров даст ответы на все вопросы.
Судя по трейлеру, Амиция станет куда более сильным воином, чем она была в первой части. Героиня сможет использовать скрытность или устроить настоящий хаос с помощью новых приёмов и инструментов. Кроме того, она сможет обратиться за помощью к своему брату, который умеет управлять стаями крыс. Однако подобный приём очень сильно сказывается на здоровье мальчика, поэтому пользоваться часто им будет нельзя.
Релиз A Plague Tale: Requiem состоится 18 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, а также в сервисе Game Pass. Проект можно приобрести и в России — в Steam игра стоит 1999 рублей.
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