Nintendo уменьшит коробку Switch, чтобы перевозить больше консолей

По данным издания Nikkel, компания Nintendo уменьшит коробку со Switch примерно на 20%. Подобный ход поможет корпорации увеличить поставки и доставлять больше консолей за одну транспортировку.

Как отмечают в Nikkel, решение Nintendo никак не связано с экологией. Именно о ней, например, так переживает Apple, которая убрала зарядные устройства из комплекта iPhone, тем самым снизив количество производимого мусора. Всё дело в том, что продажи Switch просели сильнее, чем планировала Nintendo. Это связали в том числе с нехваткой консолей в магазинах, поэтому было принято решение увеличить поставки таким вот нетривиальным способом.

Тем временем общие продажи Switch превысили 111 млн единиц. Это третий результат в истории домашних консолей после PS2 и PS4.