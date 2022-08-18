В Epic Games Store раздают прямой сиквел Doom 2: Hell on Earth

В Epic Games Store стартовала раздача дополнительного контента Boom Boxer для Rumbleverse. В набор входит боксёрское снаряжение: шлем, перчатки, майка, трусы и обувь – а также эксклюзивный фон, рамка карты и 120-минутный бустер Fame. Забрать расширение можно до 18:00 мск 25 августа.

Rumbleverse — бесплатная королевская битва на 40 человек с мультяшной стилистикой. В игре представлены сотни предметов и несколько десятков приёмов и видов оружия, с помощью которых и предстоит стать настоящим чемпионом.

Кроме того, пользователи могут забрать культовую Doom 64 — продолжение Doom 2: Hell on Earth. Это улучшенное издание оригинальной игры, выпущенной в 1997 году для Nintendo 64.

На следующей неделе игроков ждёт Ring of Pain — карточная игра в жанре рогалика.