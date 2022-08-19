A Plague Tale: Requiem уже готова. До выхода ещё два месяца

Создатели A Plague Tale: Requiem объявили, что игра «ушла на золото» — то есть её производство завершено. Прямо сейчас разработчики занимаются полировкой проекта, исправляют баги и работают над оптимизацией. Судя по всему, никаких переносов не планируется, и тайтл поступит в продажу в срок — 18 октября на ПК, PS5 и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.

A Plague Tale: Requiem расскажет о дальнейших приключениях Амиции и её брата Гуго, которые отправляются на таинственный остров где-то на юге Франции в поисках лекарства, которое вылечит мальчика от страшной болезни его рода.

18 августа разработчики выпустили обзорный трейлер, в котором в том числе поделились геймплейными подробностями. Судя по всему, авторы готовят образцовый сиквел, который превзойдёт оригинал по всем пунктам.