A Plague Tale: Requiem уже готова. До выхода ещё два месяца

Создатели A Plague Tale: Requiem объявили, что игра «ушла на золото» — то есть её производство завершено. Прямо сейчас разработчики занимаются полировкой проекта, исправляют баги и работают над оптимизацией. Судя по всему, никаких переносов не планируется, и тайтл поступит в продажу в срок — 18 октября на ПК, PS5 и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.
A Plague Tale: Requiem расскажет о дальнейших приключениях Амиции и её брата Гуго, которые отправляются на таинственный остров где-то на юге Франции в поисках лекарства, которое вылечит мальчика от страшной болезни его рода.
18 августа разработчики выпустили обзорный трейлер, в котором в том числе поделились геймплейными подробностями. Судя по всему, авторы готовят образцовый сиквел, который превзойдёт оригинал по всем пунктам.
- 19 августа 2022
-
20:57
-
20:44
-
20:42
-
19:42
-
19:05
-
18:38
-
18:08
-
17:33
-
16:39
-
16:05
-
16:03
-
15:38
-
15:11
-
14:31
-
14:20
-
14:13
-
13:56
-
13:54
-
13:36
-
13:08
-
12:38
-
11:50
-
11:09
-
10:46
-
10:33
-
10:22
-
10:01
-
09:48
- 18 августа 2022
-
20:43
-
20:10
-
19:32
-
19:31
-
19:17
-
19:01
-
18:35