«Кто с таким подходом за тебя болеть будет?» TORONTOTOKYO осудили за критику болельщиков

Ряд известных комментаторов и аналитиков высказались о позиции игрока Team Spirit Александра TOROTOTOKYO Хертека — ранее киберспортсмен заявил, что русскоязычные фанаты поддерживают его только после побед и резко критикуют после поражений.

Так, бывший профессиональный игрок Ярослав NS Кузнецов считает, что такие вещи не стоило говорить публично.

Мысли у тебя могут быть любые, но зачем говорить это? А потом удивляются: «перестал выигрывать, за меня больше не болеют — глоры одни». Да кто с таким подходом за тебя болеть будет на длинной дистанции? Неожиданно никто, только на короткой, и только эти самые глоры, пока ты выигрываешь. Замкнутый круг какой-то, да? Ну так чтобы он замкнутым не был, нужно иметь отношение соответствующее. Как к процессу, так и к людям.

Комментатор студии RuHub Никита 4ce Котков вспомнил, что Хертек прославился не очень приятным поведением во время обычных игр в Dota 2 — он часто разбивает свои предметы и перестаёт играть, если считает, что победить уже невозможно.

TORONTOTOKYO — прекрасный игрок, и пусть кинет в меня камень тот, кто ни разу не делал ничего плохого в ранкеде или комментария едкого не писал. Однако странно говорить что-то подобное, когда ты шмотки в играх разбиваешь.

Ранее мидер Team Spirit во время личной трансляции сказал, что разочаровался в русскоязычных болельщиках Dota 2, поскольку они поддерживают его только после побед.