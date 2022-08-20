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Luna Gaming победила на Кубке России по Dota 2 и выиграла 300 тысяч рублей

Luna Gaming выиграла Кубок России по компьютерному спорту — 2022 в дисциплине Dota 2
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На Кубке России по компьютерному спорту в столичном комплексе YOTA Arena определился победитель турнира по Dota 2. Сильнейшей стала команда Luna Gaming из Томской области.

В финале коллектив Сергея [T]SA Тимченко переиграл сборную Челябинской области во главе с Егором Ark Жаботинским, который на профессиональной сцене выступает за KBU.US. Главная встреча турнира закончилась со счётом 2:1 в пользу Luna Gaming.

Состав Luna Gaming по Dota 2:

  • Семён TTR Мельников;
  • Владислав chambl Хорольцев;
  • Карим Gaik Хузин;
  • Сергей TSA Тимченко;
  • Кирилл Deihra Харитонов.

За победу Luna Gaming получит 300 тыс. рублей, второй финалист — вдвое меньше. Третье место на Кубке России заняла команда Chipsbl, заработавшая 50 тыс. рублей. Игроки команд-призёров войдут в список кандидатов в сборную России на чемпионате мира по киберспорту — 2022 в Индонезии.

Программу Кубка России по компьютерному спорту — 2022 продолжат соревнования по Tekken 7 и Counter-Strike: Global Offensive. Победители станут известны 20 и 21 августа.

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