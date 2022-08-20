Luna Gaming выиграла Кубок России по компьютерному спорту — 2022 в дисциплине Dota 2

На Кубке России по компьютерному спорту в столичном комплексе YOTA Arena определился победитель турнира по Dota 2. Сильнейшей стала команда Luna Gaming из Томской области.
В финале коллектив Сергея [T]SA Тимченко переиграл сборную Челябинской области во главе с Егором Ark Жаботинским, который на профессиональной сцене выступает за KBU.US. Главная встреча турнира закончилась со счётом 2:1 в пользу Luna Gaming.
Состав Luna Gaming по Dota 2:
- Семён TTR Мельников;
- Владислав chambl Хорольцев;
- Карим Gaik Хузин;
- Сергей TSA Тимченко;
- Кирилл Deihra Харитонов.
За победу Luna Gaming получит 300 тыс. рублей, второй финалист — вдвое меньше. Третье место на Кубке России заняла команда Chipsbl, заработавшая 50 тыс. рублей. Игроки команд-призёров войдут в список кандидатов в сборную России на чемпионате мира по киберспорту — 2022 в Индонезии.
Программу Кубка России по компьютерному спорту — 2022 продолжат соревнования по Tekken 7 и Counter-Strike: Global Offensive. Победители станут известны 20 и 21 августа.
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