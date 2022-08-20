Luna Gaming выиграла Кубок России по компьютерному спорту — 2022 в дисциплине Dota 2

На Кубке России по компьютерному спорту в столичном комплексе YOTA Arena определился победитель турнира по Dota 2. Сильнейшей стала команда Luna Gaming из Томской области.

В финале коллектив Сергея [T]SA Тимченко переиграл сборную Челябинской области во главе с Егором Ark Жаботинским, который на профессиональной сцене выступает за KBU.US. Главная встреча турнира закончилась со счётом 2:1 в пользу Luna Gaming.

Состав Luna Gaming по Dota 2:

Семён TTR Мельников;

Владислав chambl Хорольцев;

Карим Gaik Хузин;

Сергей TSA Тимченко;

Кирилл Deihra Харитонов.

За победу Luna Gaming получит 300 тыс. рублей, второй финалист — вдвое меньше. Третье место на Кубке России заняла команда Chipsbl, заработавшая 50 тыс. рублей. Игроки команд-призёров войдут в список кандидатов в сборную России на чемпионате мира по киберспорту — 2022 в Индонезии.

Программу Кубка России по компьютерному спорту — 2022 продолжат соревнования по Tekken 7 и Counter-Strike: Global Offensive. Победители станут известны 20 и 21 августа.