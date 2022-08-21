В Steam забанили скандального разработчика экшена Domina на странице его же игры

Создатель симулятора гладиаторских боёв Domina Ник Гориссен столкнулся с неприятной ситуацией: его забанили в сообществе его же игры в Steam. Модераторы вынесли такой вердикт после того, как он начал оскорблять игроков на форумах площадки, где геймеры сообщали о найденных багах и просили поскорее исправить их.
Скриншот блокировки разработчика
Кроме того, Valve обнаружила, что Гориссен блокировал недовольных игроков на форуме и писал им оскорбительные сообщения, а также помечал негативные обзоры как мошеннические. Помимо всего прочего, Гориссен злоупотреблял обновлениями своей игры, в которых он делал политические высказывания в сторону меньшинств и пандемийных ограничений вместо описания изменений в патче. Например, в марте он призвал мужчин отказаться от масок, чтобы «наконец-то переспать с женщиной». После этого пользователи начали занижать рейтинг игры на платформе.
Создатели Steam предупредили разработчика, что если подобное продолжится и дальше, то игру могут и вовсе удалить с площадки, а с автором прекратят какие-либо деловые отношения в дальнейшем. Так что если Гориссен хочет дальше развивать Domina на платформе, то ему нужно, как он выражался в своих постах, «повзрослеть».
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