«Топ Ган: Мэверик» обогнал «Мстителей: Война бесконечности», заняв 6-е место в истории США

В это трудно поверить, но спустя три месяца после старта проката «Топ Ган: Мэверик» продолжает привлекать людей в кинотеатры. На 13-ю неделю показа фильм с Томом Крузом умудрился обогнать «Мстителей: Война бесконечности» в США, собрав $ 679 млн в домашнем регионе. Теперь это шестой самый кассовый фильм в истории американского проката. Впереди «Чёрная пантера», однако до её результата предстоит добрать ещё $ 21 млн.
10 самых кассовых фильмов в США
В мировом прокате «Мэверик» потихоньку приближается к результату в $ 1,4 млрд. Прямо сейчас «Топ Ган 2» — самая кассовая лента 2022 года и самый успешный релиз Paramount в истории.
23 августа состоится цифровой релиз картины, поэтому фильму, скорее всего, не удастся побить ещё какой-нибудь рекорд. Напомним, что в комплекте с с копией фильма идут 110 минут бонусного контента, включая кадры с подготовительных полётов актёров, со съёмок самой ленты, интервью с Томом Крузом о его любви к авиации, рассказ о специальном самолёте конкретно для ленты, а также музыкальные клипы Леди Гаги и OneRepublic.
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