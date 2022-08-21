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Для России и Беларуси выпустят отдельный клиент World of Tanks — «Мир танков»

Для России и Беларуси выпустят отдельный клиент World of Tanks — «Мир танков»
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Lesta объявила о первом этапе по разделению оперирования World of Tanks и другими играми Wargaming. Уже в сентябре компания выпустит отдельный клиент игр для России и Беларуси — «Мир танков».

Ключевой активностью в этот момент станет перенос учётной записи: каждому игроку в СНГ предложат выбор — перейти в российский регион, которым управляет Lesta Games, или перейти в европейский, где оперированием продолжит заниматься сама Wargaming.

Очевидно, что российским и белорусским игрокам рекомендуют переходить на RU-регион.

Ключевой момент заключается в методах оплаты, поскольку на российских серверах будут доступны методы оплаты только для жителей России и Беларуси, тогда как в Европе — только для жителей Европы. Подробнее о миграции можно узнать на FAQ на сайте World of Tanks.

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