«Топ Ган: Мэверик» вышел в онлайне

Ожидание многих зрителей наконец завершилось — «Топ Ган: Мэверик» вышел в цифровом формате. Ленту можно посмотреть в разрешении 4К во многих сервисах, а также приобрести виртуальную копию картины в различных онлайн-магазинах. Цифровой релиз состоялся как раз после того, как «Мэверик» преодолел отметку в $ 1,4 млрд общих сборов и обогнал «Мстителей: Войну бесконечности» в американском прокате.

В комплекте с копией фильма идут 110 минут бонусного контента, включая кадры с подготовительных полётов актёров, со съёмочного процесса, интервью с Томом Крузом о его любви к авиации, рассказ о специальном самолёте, разработанном для ленты, а также музыкальные клипы Леди Гаги и OneRepublic.

«Топ Ган: Мэверик» рассказывает историю пилота Пита Митчелла по прозвищу Мэверик (Том Круз). Ему поручают подготовить к особому заданию команду лётчиков, в которой оказывается сын его давно погибшего друга. Премьера ленты состоялась 27 мая, однако до России фильм официально так и не добрался из-за ухода Paramount с рынка страны.