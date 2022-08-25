Самые популярные игры церемонии gamescom 2022

Аналитик Benji-Sales собрал статистику трейлеров с церемонии открытия gamescom 2022, показав семёрку самых популярных роликов мероприятия.

Вряд ли для кого-то станет удивительным, что лидером стала Genshin Impact с видео про обновление 3.0. А вот второе место несколько удивительно — это трейлер Sonic Frontiers с датой выхода. Тройку лидеров закрывает геймплей Dead Island 2. Анонс премиального геймпада DualSense Edge от Sony также заинтересовал людей — ролик на YouTube посмотрели свыше миллиона раз.

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