Самые популярные игры церемонии gamescom 2022
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Аналитик Benji-Sales собрал статистику трейлеров с церемонии открытия gamescom 2022, показав семёрку самых популярных роликов мероприятия.
Вряд ли для кого-то станет удивительным, что лидером стала Genshin Impact с видео про обновление 3.0. А вот второе место несколько удивительно — это трейлер Sonic Frontiers с датой выхода. Тройку лидеров закрывает геймплей Dead Island 2. Анонс премиального геймпада DualSense Edge от Sony также заинтересовал людей — ролик на YouTube посмотрели свыше миллиона раз.
Статистика
- Genshin Impact — больше 1,9 млн просмотров
- Sonic Frontiers — больше 1,4 млн просмотров
- Dead Island 2 (геймплей) — больше 1,3 млн просмотров
- Dune Awakening — больше 1,2 млн просмотров
- The Lords of the Fallen — больше 1,1 млн просмотров
- DualSense Edge — больше 1 млн просмотров
- Hogwarts Legacy — больше 700 тысяч просмотров.
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