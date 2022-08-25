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Самые популярные игры церемонии gamescom 2022: Геншин Импакт, Sonic Frontiers, Dead Island 2 и другие

Самые популярные игры церемонии gamescom 2022
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Аналитик Benji-Sales собрал статистику трейлеров с церемонии открытия gamescom 2022, показав семёрку самых популярных роликов мероприятия.

Вряд ли для кого-то станет удивительным, что лидером стала Genshin Impact с видео про обновление 3.0. А вот второе место несколько удивительно — это трейлер Sonic Frontiers с датой выхода. Тройку лидеров закрывает геймплей Dead Island 2. Анонс премиального геймпада DualSense Edge от Sony также заинтересовал людей — ролик на YouTube посмотрели свыше миллиона раз.

Статистика

  1. Genshin Impact — больше 1,9 млн просмотров
  2. Sonic Frontiers — больше 1,4 млн просмотров
  3. Dead Island 2 (геймплей) — больше 1,3 млн просмотров
  4. Dune Awakening — больше 1,2 млн просмотров
  5. The Lords of the Fallen — больше 1,1 млн просмотров
  6. DualSense Edge — больше 1 млн просмотров
  7. Hogwarts Legacy — больше 700 тысяч просмотров.
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