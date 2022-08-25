Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Голодных игр» и «Я — легенда» снимет фильм по игре BioShock

Режиссёр «Голодных игр» снимет фильм по игре BioShock
Комментарии

Экранизация BioShock неожиданно получила режиссёра: теперь за фильм отвечает постановщик «Голодных игр», «Я — легенда» и «Константина» Фрэнсис Лоуренс. Сценарий пишет Майкл Грин, работавший над «Логаном» и «Бегущим по лезвию 2049».

Премьера состоится на Netflix, о чём сообщалось ещё несколько месяцев назад. По данным журналистов, издатель игры 2K Games рассматривал только вариант с выпуском картины от лучших постановщиков и сценаристов — компании важно было поддерживать репутацию бренда (именно поэтому создателям BioShock 4 дают чуть ли не полную свободу в творчестве).

Сейчас Лоуренс занят на съёмках приквела «Голодных игр», премьера которого состоится в 2023 году, после чего он сразу же переключится на адаптацию BioShock — к тому момент уже должен быть готов сценарий.

BioShock исполнилось 15 лет! Выбираем лучшую часть культовой трилогии BioShock исполнилось 15 лет! Выбираем лучшую часть культовой трилогии
Продажи трилогии игр превысили 39 млн копий.
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022