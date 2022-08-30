Google разрешила новые платежи в России
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Со 2 августа у Google обновились правила для платёжной системы в России. Как оказалось, теперь в Google Play можно использовать сторонние платёжные системы.
Ещё в начале июля власти России обязали компанию разрешить сторонние способы оплаты в Google Play. Тогда ответа от Google не было, но компания всё же прислушалась к рекомендации.
Начиная со 2 августа 2022 г., положения правил Google Play в отношении платежей, требующих использования платёжной системы Google Play, не применяются к разработчикам, распространяющим приложения через Google Play, требующим или принимающим платежи от пользователей в России в данный период времени.
В конце июля Google ввела также же разрешение для разработчиков из Европы, а в августе очередь дошла и до России.
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