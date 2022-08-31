Восьмой сезон «Рика и Морти» уже в разработке
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Уже в сентябре состоится премьера шестого сезона мультсериала «Рик и Морти». Несмотря на то, что он ещё даже не вышел, создатели проекта уже работают над восьмым сезоном шоу.
По словам шоураннера Скотта Мардера и продюсера Джеймса Сичильяно, работа сейчас кипит постоянно. Команда готовится выпустить шестой сезон, а также занимается производством седьмого, при этом работая со сценаристами для восьмого сезона.
Ещё Мардер и Сичильяно рассказали, что грядущий шестой сезон будет захватывающим и затронет тему семейных отношений с научно-фантастическими концепциями.
Это действительно захватывающий сезон. В нём много семейной драмы с огромными научно-фантастическими концепциями. В этом сезоне есть приятное сочетание семейной и весёлой чертовщины.
Шестой сезон мультсериала стартует 4 сентября.
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